Toyota RAV4 вошёл в ТОП-3 самых популярных в России кроссоверов в июле

Статус бестселлера среди кроссоверов на российском авторынке в июле сохранил Hyundai Creta. По данным агентства «АВТОСТАТ», на таком автомобиле остановили выбор 5 309 россиян, что на 66% лучше прошлогоднего результата.

Второе место в своём классе занял Renault Duster, чьи продажи сократились на 4% в годовом сравнении и составили 3 036 экземпляров. В свою очередь Toyota RAV4 поднялся на третье место благодаря 2 988 реализованным автомобилям (+12%).

Тиражом в 2 791 машину в прошлом месяце разошёлся KIA Sportage (+31%), что позволило модели оказаться на четвёртом месте по продажам в сегменте кроссоверов и внедорожников. ТОП-5 замкнула российская LADA 4x4, спрос на которую сохранился на уровне прошлого года (2 453 авто).

Далее следуют немецкий Volkswagen Tiguan (2 242 ед.; +5%), южнокорейский Hyundai Tucson (1 971 ед.; рост в 3,7 раза), российско-американский Chevrolet Niva (1 943 ед.; -20%), японский Mitsubishi Outlander (1 889 ед.; +67%) и французский Renault Kaptur (1 871 ед., -21%).

Отметим, что по итогам января-июля «тройка» лидеров сегмента SUV представлена Hyundai Creta (38 533 ед.; +41%), Renault Duster (24 326 ед.; +6%) и KIA Sportage (19 451 ед.; +30%).

Яна Васильева