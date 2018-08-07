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| | Эксперты назвали самые быстроржавеющие автомобили с пробегом

Эксперты назвали самые быстроржавеющие автомобили с пробегом

Сегодня, 18:45

Не секрет, что ржавчина – главный враг автомобиля. Эксперты рассказали о подержанных машинах, которые могут сгнить буквально за два года.

Хотя во времена СССР «Волга» считалась престижным автомобилем, сегодня это одна из самых быстро ржавеющих машин. Выпуск модели прекратился только в 2009 году, однако немало экземпляров «Волги» являются настоящим раритетом.

В перечень вошёл и Ford Mondeo 2007-2014 годов выпуска, причём речь идёт именно о тех образцах, сборка которых велась в Европе. По сравнению с американской версией такие машины менее долговечны.

Уже через два года ржавчиной может покрыться кузов Opel Astra 1998-2004 годов. Быстрее всего изнашиваются капот, колёсные арки, крылья, двери, крышка багажного отсека и сварные швы.

Водители, которым довелось ездить на УАЗ «Патриот», знают, что такие автомобили, к сожалению, не получили эффективной антикоррозийной защиты.

 

Далее в списке самых быстроржавеющих машин с пробегом расположился японский Nissan Almera 1995-2006 годов выпуска. У него быстро ржавеют крышка двигателя, багажник, пороги, двери и дверные рамки. Mazda 6 2002-2012 также имела проблему с коррозией как в первом поколении, так и во втором.


Яна Васильева
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