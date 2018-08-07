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| | За езду на тонированном автомобиле саратовца посадили на двое суток

За езду на тонированном автомобиле саратовца посадили на двое суток

Сегодня, 07:39

С 1 по 5 августа в Саратове проводилась масштабная акция «Тонировка».  За этот период времени было обнаружено 344 нарушения.

Всего было проверено более 450 автомобилей. Сотрудники ГИБДД выявили нарушения по статье 12.5 КоАП РФ. Если у автомобиля светопропускание стекол не соответствует стандартам, то автомобилисты должны заплатить штраф в размере 500 рублей. Если ГИБДД их останавливают еще раз, то тогда размер штрафа составит от 500 до 1 тысячи рублей, или же административный арест до 15 суток.

Сообщается, что некоторые водители срывали пленку со стекол прям на месте. Однако одному саратовцу все же не повезло и он был задержан на двое суток.


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