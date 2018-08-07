В сети опубликовали уникальный снимок 10-миллионного Ford Mustang

Пользователь official_ford_guy в соцсети Instagram опубликовал уникальный снимок кабриолета Ford Mustang белого цвета, который ещё не доделан. Автолюбитель отмечает, что на фотографии представлен 10-миллионный экземпляр модели.

На снимке представлен кузов и полностью собранный Ford Mustang. На данный момент автопроизводитель не прокомментировал событие. 10-миллионный экземпляр был собран в версии GT в модификации Premium.

Юбилейный Ford Mustang оснащен 5,2-литровым атмосферником V8 с отдачей в 522 «лошади» при моменте силы в 582 Нм. В качестве трансмиссии установлена МКПП на шесть скоростей с перегазовкой или АКПП на десять.

Кабриолет Ford Mustang GT Premium получил перенастроенное шасси, а также другую аэродинамику. В списке оснащения числится оптика на светодиодах, противотуманки, диффузор сзади, система кондиционирования, подсветка в салоне, система кругового обзора, аудиосистема Harman с медиакомплексом SYNC 3. Кабриолет в США предлагают по цене от 44 855 долларов или 2,9 млн рублей.

Татьяна Рязанская