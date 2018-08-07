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| | Блондинка из Воронежа показала, на каком авто должна ездить красивая девушка

Блондинка из Воронежа показала, на каком авто должна ездить красивая девушка

Сегодня, 07:19

Жители столицы Черноземья обсудили в сети красивую блондинку, сфотографировавшуюся на фоне внедорожника Range Rover Evoque. По мнению горожан, этот автомобиль подчёркивает красоту девушки.

Жительница Воронежа поделилась в соцсетях своим снимком, на котором она позирует в коротком топе и шортах на фоне премиального кроссовера. Пользователи сошлись на мнении, что именно Range Rover Evoque больше всего подходит эффектным девушкам.

Стоит напомнить, британский компактный кроссовер Range Rover Evoque может оснащаться как дизельными моторами с отдачей в 150-190 лошадиных сил, так бензиновым турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива. Последний агрегат при объёме в 2,0 л развивает 240 «лошадей».


Яна Васильева
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