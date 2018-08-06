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| | Жители Можги смогут сами выбрать дороги для ремонта

Жители Можги смогут сами выбрать дороги для ремонта

Вчера, 18:54

Жителям Можги представится возможность отдать свой голос за дороги, которые в 2019 году могут быть подвержены ремонту. Такой онлайн-опрос стартовал 6 августа в Удмуртии, о чем сообщил информационный менеджер проекта "Безопасные и качественные дороги».

Согласно условиям голосования, участник анкетирования получает возможность выбрать три улицы из списка, который появился на сайте администрации Можги. Составлением данного перечня озаботились общественные активисты, которые вместе с представителями городских властей объезжали улицы в июле текущего года.

Итоги онлайн-опроса объявят 27 августа. Через три дня после окончания интернет-опроса его результаты обнародуют на странице проекта и сайте горадминистрации. Дороги, за которые проголосует большинство горожан, будут внесены в специальные списки ремонтных объектов, запланированных на 2019 год, а позже их включат в стратегию всестороннего развития Ижевской агломерации.

В будущем году Можга тоже станет участником проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках осуществления данной программы населенный пункт получит 50 000 000 рублей.


Дмитрий Павличко
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