На выставке ММАС 2018 покажут три новинки Lifan для России

Китайский автопроизводитель представит на Московском автосалоне компактвэн, кроссовер и электрокар. Выставка начнется 29 августа, но в этот день на нее смогут попасть только журналисты.

В конце лета в Москве стартует международное мотор-шоу, участником которого станет китайский бренд Lifan. Известно, что эта компания привезет на автосалон компактвэн М7, кроссовер X80 и электрокар 820 EV. О сроках появления перечисленных машин пока не сообщается. Напомним, выставка ММАС 2018 начнется 29 августа, и в этот день она будет открыта только для журналистов.

Lifan представит на ММАС 2018 макет сети городских дорог, чтобы показать, как будет работать парк беспилотных машин в сервисе каршеринга марки. На Московском автосалоне также покажут модель X70, которая продается в России с апреля текущего года. Автомобиль оснащен агрегатом 2.0 отдачей 136 л.с. с 6-МКПП или вариатором. Машина доступна в РФ по цене от 799 900 рублей.

На стенде Lifan в Москве также будет присутствовать уже известный в России кроссовер MYWAY. Машина оснащается агрегатом 1.8 тягой 125 л.с. Для него предусмотрены 5-МКПП и АКПП. Стоимость паркетника в РФ составляет от 869 900 рублей.

Иван Головин