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| | В Нижнем Новгороде стали чаще ходить троллейбусы и трамваи

В Нижнем Новгороде стали чаще ходить троллейбусы и трамваи

Вчера, 18:19

В Нижнем Новгороде изменилось расписание некоторых троллейбусных и трамвайных направлений. Такой информацией поделились представители предприятия «Нижегородэлектротранс».

С 6 августа пересмотренное расписание начало действовать на трамвайных маршрутах 2,3,6,7, 21 и 27. Кроме того, скорректированы троллейбусные направления, которые закреплены за номерами 9, 10, 13, 15, 17, 25 и 31. Причиной таких перемен выступает ввод в эксплуатацию дополнительных составов, благодаря чему уменьшены интервалы между трамваями и троллейбусами между 17:00 и 22:00.

Также изменения затронули и троллейбусные маршруты №4 и №14. Такие корректировки внедрены из-за обращений горожан.


Дмитрий Павличко
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