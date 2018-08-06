«АвтоВАЗ» показал пять новинок LADA на одной картинке

Отечественные машиностроители готовятся к автосалону в Москве, ведь до него осталось меньше месяца. Стенд российской марки на выставке может оказаться самым насыщенным. Накануне производитель опубликовал в Сети новый тизер с интригующей подписью.

Напомним, ранее и сам «АвтоВАЗ» и фотошпионы постепенно рассекретили в интернете внешность обновленных представителей семейства LADA Granta: публике показали седан, лифтбек, хэтчбек и универсал линейки. При этом нет информации об их внутреннем пространстве и технической составляющей. В любом случае, можно с уверенностью говорить, что спереди эти машины выполнены в фирменном «Х-стиле». Также недавно в Сети был показан серийный седан LADA Vesta Sport, однако про его салон и техническое оснащение тоже ничего не говорится.

Меньше, чем через месяц «АвтоВАЗ» привезет свои новинки на мотор-шоу в Москве. В преддверии выставки производитель показал в сети тизер с изображенными на нем пятью новинками, скрытыми тканью. Что именно за модели находятся под ней, неизвестно, однако на картинке имеется интригующая надпись: «Премьера, которая изменит всё». Судя по тизеру, показ новинок LADA начнется 29 августа, на в этот день на них смогут посмотреть только журналисты.

Предполагается, что «АвтоВАЗ» привезет в Москву не менее 15 новинок. В рамках обновленной линейки LADA Granta должны дебютировать седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал. Кроме того, ожидается премьера новой «Нивы» и кросс-версии модели X-Ray.

Иван Головин