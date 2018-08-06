Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

Мнения

Эксперты: Степаненко не видела в Петросяне отца своих детей

 Именно по этой причине, как считают специалисты, наследников артистка и не оставила. В то же время

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

Сюжеты:

«Любимый снимок»: Ольга Орлова опубликовала эксклюзивное фото с Жанной Фриске Ученые создали невидимые динамик и микрофон, которые можно нанести на руку Шнуров рассказал о планах спеть дуэтом «Даже когда была беременна»: Мужа Ани Лорак разоблачили в нескольких изменах «Забила на себя»: Лена Миро жестко раскритиковала Елену Степаненко Сбежавшие из дома престарелых пенсионеры побывали на рок-фестивале В Ирландии нашли послание для немецких самолетов Гитлера Пинк с гастаральным вирусом экстренно госпитализировали в Сиднее Неумная шутка: Юрий Лоза прокомментировал развод Петросяна и Степаненко По последним данным от взрыва бензовоза в Болоньи пострадали не менее 70 человек Facebook требует от банков данные о счете пользователей Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнего ребенка
| | «АвтоВАЗ» показал пять новинок LADA на одной картинке

«АвтоВАЗ» показал пять новинок LADA на одной картинке

Вчера, 18:51

Отечественные машиностроители готовятся к автосалону в Москве, ведь до него осталось меньше месяца. Стенд российской марки на выставке может оказаться самым насыщенным. Накануне производитель опубликовал в Сети новый тизер с интригующей подписью.

Напомним, ранее и сам «АвтоВАЗ» и фотошпионы постепенно рассекретили в интернете внешность обновленных представителей семейства LADA Granta: публике показали седан, лифтбек, хэтчбек и универсал линейки. При этом нет информации об их внутреннем пространстве и технической составляющей. В любом случае, можно с уверенностью говорить, что спереди эти машины выполнены в фирменном «Х-стиле». Также недавно в Сети был показан серийный седан LADA Vesta Sport, однако про его салон и техническое оснащение тоже ничего не говорится.

Меньше, чем через месяц «АвтоВАЗ» привезет свои новинки на мотор-шоу в Москве. В преддверии выставки производитель показал в сети тизер с изображенными на нем пятью новинками, скрытыми тканью. Что именно за модели находятся под ней, неизвестно, однако на картинке имеется интригующая надпись: «Премьера, которая изменит всё». Судя по тизеру, показ новинок LADA начнется 29 августа, на в этот день на них смогут посмотреть только журналисты.

Предполагается, что «АвтоВАЗ» привезет в Москву не менее 15 новинок. В рамках обновленной линейки LADA Granta должны дебютировать седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал. Кроме того, ожидается премьера новой «Нивы» и кросс-версии модели X-Ray.


Иван Головин
Новости по теме
Новый хэтчбек LADA Granta FL впервые засняли без камуфляжа
Новый хэтчбек LADA Granta FL впервые засняли без камуфляжа

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной линейкой LADA Granta, а фотошпионы постепенно ее рассекречивают. Накануне автомобильные папарацци показали хэтчбек…

Дождались: «АвтоВАЗ» представил новый седан LADA Granta
Дождались: «АвтоВАЗ» представил новый седан LADA Granta

«АвтоВАЗ» официально показал в интернете новый седан LADA Granta. Машина получила фирменный «Х-дизайн», и теперь напоминает модели X-Ray и Vesta. «Физическая»…

Обновлённая LADA Granta FL выйдет на рынок в 2018 году
Обновлённая LADA Granta FL выйдет на рынок в 2018 году

В нынешнем году прекратится сборка модели LADA Kalina, а на смену ей придёт LADA Granta FL, где FL расшифровывается как фейслифтинг. Ожидается, что семейство…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости