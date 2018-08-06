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| | Для России озвучен прайс на новый Hyundai Santa Fe

Для России озвучен прайс на новый Hyundai Santa Fe

Вчера, 17:14

Южнокорейский паркетник со сменой генераций получил восьмидиапазонную АКПП и, невзирая не значительные изменения, стал дороже предшественника всего на 25 000 рублей.

В России появится кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения, базовая версия которого обойдется покупателю в 1 999 000 рублей. Стоимость машины в сравнении с ее предшественником в стандартном варианте выросла на 25 000 рублей.

Стандартный Hyundai Santa Fe оснащается бензиновым агрегатом 2.4 отдачей 188 л.с. с 6-АКПП. Кроссовер также будет продаваться в России с дизельным мотором 2.2 отдачей 200 л.с. с 8-АКПП. С таким двигателем стоимость машины составит от 2 329 000 рублей. Независимо от комплектации, модель имеет полный привод HTRAC с электронным управлением.

Hyundai Santa Fe нового поколения будет продаваться в России в версиях Family, Lifestyle, Premier и High-Tech. Стоимость Lifestyle с бензиновым агрегатом составляет 2 159 000 рублей. Эта же версия, но с дизельной установкой, будет продаваться за 2 329 000 рублей.

 

Стоимость версии Premier составляет 2 329 000 2 499 000 рублей соответственно. Сборка High-Tech комплектуется только дизельной установкой. Она будет продаваться за 2 699 000 рублей.


Иван Головин
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