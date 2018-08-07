Показан клон Hyundai и Baojun от Landwind

Китайская марка уже успела «прославиться» копиями автомобилей известных брендов, и продолжает в том же духе. Накануне фотошпионам удалось запечатлеть новый кроссовер бренда, который похож сразу на несколько уже продающихся машин.

Бренд Landwind (создан китайскими компаниями Changan и Jiangling) показал три года назад кроссовер X7. Марка не постеснялась практически полностью дублировать внешность британского вседорожника Range Rover Evoque. Далее появился Landwind X2, смахивающий на российский хэтчбек LADA X-Ray. Теперь же бренд разрабатывает новый SUV, в экстерьере которого присутствуют дизайнерские решения сразу нескольких уже продающихся автомобилей.

Фотошпионы запечатлели новый кроссовер Landwind на испытаниях. Он был закамуфлирован, но это не мешает заметить, что автомобиль обзавелся двойными фарами как у нового Hyundai Santa Fe или моделей. Baojun 510 и Baojun 530. Решетку радиатора для новинки китайцы «скопировали» у обновленного Ford EcoSport.

Можно ожидать, что новый кросс от Landwind будет оснащаться агрегатами, которые нашли применение в других моделях марки. К примеру, автомобиль могут оборудовать турбированным 4-цилиндровым агрегатом 1.5 GTDI тягой 163 л.с. от моделей X7 и Xiaoyao. Последнюю также продают с лицензионной установкой Mitsubishi 1.5 мощностью 150 л.с. Для X2 предусмотрен мотор 1.6 производительностью 125 л.с. Все машины бренда Landwind продаются только с передним приводом. Новый кросс может выйти на рынок в следующем году.

Иван Головин