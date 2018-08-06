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| | На продажу выставлен Dodge Viper, модернизированный McLaren

На продажу выставлен Dodge Viper, модернизированный McLaren

Вчера, 22:00

Автомобиль существует в единственном экземпляре, имеет небольшой пробег, но получил внушительный ценник.

На портале American Supercars опубликовано новое объявление, предлагающее к продаже уникальный суперкар Dodge Viper, модернизированный подразделением McLaren Performance Techologies. Машина проехала всего 119 км и стоит 295 000 долларов (18,73 млн рублей).

Продаваемый Dodge Viper был выпущен в 2006 году. Его представили в рамках мотор-шоу в Детройте. Доработанный суперкар получил название ASC Diamondback Viper.

Уникальный Dodge Viper примечателен белым кузовом (колер Arctic White Pearl). Машина оснащена кованными колесными дисками размерностью 19 дюймов. Клиренс автомобиля в сравнении со стандартной версией модели занижен на 32 миллиметра. Также суперкар получил выхлопные патрубки из нержавеющей стали.

Моторный отсек ASC Diamondback Viper занимает агрегат V10 8.3, доработкой которого занимались специалисты McLaren. Двигатель получил впрыск с десятью индивидуальными дроссельными заслонками. Сочетающийся с АКПП мотор выдает мощность 624 л.с.

ASC Diamondback Viper также доработан углеволоконными кузовными панелями. Из углеволокна сделаны спойлеры машины, крыша и капот.

 

 

 

Dodge Viper был культовым суперкаром, но покинул рынок из-за несоответствующих современным стандартам систем безопасности. Ходят слухи, что в скором будущем модель могут возродить.


Иван Головин
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