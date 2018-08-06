В Воронеже образовалась пробка из-за отключения светофоров

Большая пробка образовалась в центральной части Воронежа по причине отключения светофоров. Такой информацией поделились городские сообщества в социальных сетях.

Светофоры прекратили работать на углу улиц Плехановской и Кольцовской, и на площади Застава. В итоге скорость движения на данных площадках составила 3-7 км/ч, несмотря на то, что уровень загруженности воронежских дорог небольшой.

Первоначально горожане высказывали предположения, что недавно установленные светофоры прекратили свою работу из-за возникших неисправностей. Но позже поступила информация, что светофоры отключили из-за экстренного отключения подачи электроэнергии в районе в указанном районе.

Сообщается, что зимой прошлого года на Московском проспекте в городе был осуществлен совместный российско-японский проект, который предусматривал установку нескольких японских светофоров, призванных повысить пропускную способность одной из наиболее загруженных воронежских автодорог.

Дмитрий Павличко