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| | В Воронеже образовалась пробка из-за отключения светофоров

В Воронеже образовалась пробка из-за отключения светофоров

Сегодня, 15:10

Большая пробка образовалась в центральной части Воронежа по причине отключения светофоров. Такой информацией поделились городские сообщества в социальных сетях.

Светофоры прекратили работать на углу улиц Плехановской и Кольцовской, и на площади Застава. В итоге скорость движения на данных площадках составила 3-7 км/ч, несмотря на то, что уровень загруженности воронежских дорог небольшой.

Первоначально горожане высказывали предположения, что недавно установленные светофоры прекратили свою работу из-за возникших неисправностей. Но позже поступила информация, что светофоры отключили из-за экстренного отключения подачи электроэнергии в районе в указанном районе.

Сообщается, что зимой прошлого года на Московском проспекте в городе был осуществлен совместный российско-японский проект, который предусматривал установку нескольких японских светофоров, призванных повысить пропускную способность одной из наиболее загруженных воронежских автодорог.


Дмитрий Павличко
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