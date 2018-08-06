Новый электрокроссовер Mercedes-Benz EQC попал на видео во время прохождения тестов

Немецкий люксовый автобренд Mercedes-Benz вывел на дорожные испытания свой первый электрокроссовер Mercedes-Benz EQC. Испытания, которая проходят на швейцарском горном массиве Шварцвальд уже попали на видео.

Сообщается, что инженеры Mercedes-Benz создали больше 200 прототипов, предназначенных для прохождения испытаний в разных уголках мира. Официальная презентация Mercedes-Benz EQC назначена на сентябрь текущего года. Главными соперниками Mercedes-Benz EQC станут Audi E-Tron, Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

На видеоролике электрокроссовер Mercedes-Benz EQC покрыт камуфляжной пленкой, а в основу новинки легла архитектура EVA. Подкапотное пространство электрокара займут два электродвигателя, которые обеспечат дальность хода до 500 км. До первой «сотни» электрокроссовер сможет разогнаться за 5,0 секунд.

Сборка Mercedes-Benz EQC будет осуществляться на заводе в Алабаме (США). С этой целью немецкая компания вложит в модернизацию предприятия 1 000 000 000 долларов.

Дмитрий Павличко