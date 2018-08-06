Ижевская компания намерена получить три автобусных маршрута в Ростове

В Донской столице впервые в ее истории может появиться иногородний перевозчик. Уже сейчас его техника находится в городе, и ждет окончания конкурса.

Ижевская компания «ИПОПАТ-Юг» подала заявки на перевозки на трех автобусных маршрутах Ростова-на-Дону. Машины фирмы уже сейчас находятся в Донской столице, невзирая на то, что конкурс на определение перевозчика еще не завершился.

Местные СМИ сообщают, что ижевский перевозчик заинтересован в маршрутах 2а «ЖК Измайловский парк Центральный рынок», 8 «ГПЗ-10 ТРЦ МегаМаг» и 19 «Стартовая Карла Маркса». Примечательно, что в случае с маршрутами 2а и №8 компания «ИПОПАТ-Юг» является единственным участником аукциона.

Уточним, что «ИПОПАТ-Юг» до 2015 года была в составе компании «ИПОПАТ», крупнейшего автобусного перевозчика Ижевска. Фирма обслуживала своими машинами ЧМ-2018 в Сочи, и именно они сейчас находятся в Ростове.

Иван Головин