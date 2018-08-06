Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | Ижевская компания намерена получить три автобусных маршрута в Ростове

Ижевская компания намерена получить три автобусных маршрута в Ростове

Сегодня, 13:21

В Донской столице впервые в ее истории может появиться иногородний перевозчик. Уже сейчас его техника находится в городе, и ждет окончания конкурса.

Ижевская компания «ИПОПАТ-Юг» подала заявки на перевозки на трех автобусных маршрутах Ростова-на-Дону. Машины фирмы уже сейчас находятся в Донской столице, невзирая на то, что конкурс на определение перевозчика еще не завершился.

Местные СМИ сообщают, что ижевский перевозчик заинтересован в маршрутах 2а «ЖК Измайловский парк Центральный рынок», 8 «ГПЗ-10 ТРЦ МегаМаг» и 19 «Стартовая Карла Маркса». Примечательно, что в случае с маршрутами 2а и №8 компания «ИПОПАТ-Юг» является единственным участником аукциона.

Уточним, что «ИПОПАТ-Юг» до 2015 года была в составе компании «ИПОПАТ», крупнейшего автобусного перевозчика Ижевска. Фирма обслуживала своими машинами ЧМ-2018 в Сочи, и именно они сейчас находятся в Ростове.


Иван Головин
Новости по теме
Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге
Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге

В центральной части Ростова трамвай сошел с рельс и скользил по асфальту. Об инциденте сообщают местные СМИ.

В Ростове троллейбусами перекрыли площадь Карла Маркса
В Ростове троллейбусами перекрыли площадь Карла Маркса

В Сети появляется всё больше гневных комментариев со стороны владельцев автомобилей в Ростове-на-Дону, которые столкнулись с дорожным затором в районе площади…

Авто в центре Ростова эвакуирует спецслужба
Авто в центре Ростова эвакуирует спецслужба

Власти Ростова придумали эффективный способ избавить центр города от избыточного количества автомобилей. Для этого в Донской столице создадут «Службу…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости