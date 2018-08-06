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| | Renault увеличила экспорт комплектующих из России в I полугодии в 1,6 раза

Renault увеличила экспорт комплектующих из России в I полугодии в 1,6 раза

Сегодня, 12:33

Кроме того, французский автогигант из РФ отгрузил в Алжир более 15 тысяч кузовов для модели Logan.

Экспорт компонентов Renault из России за январь-июнь вырос на 57% в годовом сравнении. Их общая стоимость составила 55 млн евро.

За отчетный период компания Renault из России также экспортировал более 7 000 машин. Они отправились в СНГ и арабские страны.

За прошедшее время 2018 года число наименований компонентов, отправляемых компанией Renault из России на экспорт выросло с 185 до 238 единиц. Больше всего продукции экспортируется в евразийские страны (64%). В Латинскую Америку поставляется 22% компонентов, в Европу 8%. Кроме того, экспортными рынками для продукции Renault, выпускаемой в РФ, являются Африка, Ближний Восток и Индия.

За первое полугодие Renault также экспортировала из России в Алжир 15,2 тысячи кузовов модели Logan. Всего на завод в североафриканском государстве было отгружено 36,4 тысячи кузовов из РФ.


Иван Головин
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