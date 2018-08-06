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| | В Томске в ДТП пострадала годовалая девочка

В Томске в ДТП пострадала годовалая девочка

Сегодня, 12:20

В Томске 4 августа рядом с домом №14, расположенного на улице Мокрушина произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадал ребенок.

47-летняя жительница Томска, пребывая за рулем автомобиля марки Toyota Corolla Fielder совершила на наезд на несовершеннолетнего пешехода. Согласно сведениям, предоставленными правоохранителями, девочка в возрасте одного года во время ДТП была в коляске и сопровождалась своей матерью.

Из-за столкновения, девочка доставлена в местную больницу, где ей оказали помощь. На месте дорожной аварии работают правоохранители, начавшие проверку для установления подлинной картины ДТП.


Дмитрий Павличко
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