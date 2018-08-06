В Киржачском районе Владимирской области в ДТП пострадали трое пассажиров

Вчера, 5 августа вечером в Киржачском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Отмечаеся, что в дорожной аварии столкнулись две иномарки и имеются пострадавшие.

Инцидент случился на 150-м километре автомагистрали А-108. Mercedes-Benz, управляемый 18-летним парнем, врезался во внедорожник марки Chevrolet Blazer. От сильного лобового удара пострадали женщины, пребывающие в салоне внедорожника Chevrolet. Возраст пострадавших составлял 55, 67 и 71 лет. Все пострадавшие доставлены в Киржачскую больницу.

В устранении последствий ДТП участвовали 10 спасателей и 4 единицы спецтехники. На место происшествия приехал дежурный наряд правоохранителей, которые начали проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Дмитрий Павличко