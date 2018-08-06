Крымский мост показал новый рекорд трафика

Новый путепровод за сутки принял более трех десятков тысяч машин. На данный момент по транспортной переправе могут двигаться только легковые автомобили.

В инфо-центре «Крымский мост» сообщили, что 5 августа на новом путепроводе был зафиксирован суточный трафик в 32 тысячи машин. Это на полтысячи авто больше, чем было отмечено на транспортной переправе 15 июля.

Сейчас Крымский мост принимает только легковой автотранспорт. Проезд на грузовых машинах по путепроводу будет разрешен с осени нынешнего года. Запуск транспортной переправы состоялся 16 мая. С того момента по ней проехали порядка 1,6 млн машин.

Напомним, ранее сообщалось, что Крымский мост принял за июль почти 800 000 автомобилей. Кроме того, СМИ информировали о том, что на транспортной переправе началась укладка железнодорожных путей. Уже в следующем году по ним должны пойти поезда.

К слову, в России может появиться тоннель в Крым, о чем в конце июля заговорили в «Мосметрострое». Гендиректор компании Сергей Жуков рассказал, что сейчас прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя, которая будет напоминать МКАД.

Иван Головин