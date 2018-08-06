Воронежцев привел в восторг автохлам, воссоединившийся с природой

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях опубликовали фотографию старенького «Москвича», который оказался оплетенным зеленой лианой и погруженным в листву. Такой автохлам, воссоединенный с природой привел воронежцев в восторг.

Старый автомобиль горожане обнаружили на улице Морозова рядом с Лесотехническим университетом. Нынешнее место стоянки старого авто видать оказалось его последним пристанищем. Автомобиль кажется целым, но все же уже покрывается ржавчиной.

Воронежцы не могли пройти мимо такого автомобиля и постоянно фотографируют машину с разных ракурсов и в солнечных лучах. Отмечается, что такая картина действительно теплая, но и немного печальная. Один из воронежцев отметил, что данный автомобиль просто бросили и выразил надежду, что хозяин «Москвича» еще в живых. Другие пользователи сети захотели заняться реставрацией автомобиля, а многие захотели узнать адрес, по которому находится оставленное авто.

Дмитрий Павличко