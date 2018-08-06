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| | Стало известно, как выглядит кроссовер Haval F5

Стало известно, как выглядит кроссовер Haval F5

Вчера, 19:00

Китайская автокомпания Great Wall готовит свой новый кроссовер  Haval F5 к презентации, которая состоится уже в сентябре. А пока она выкладывает фотографии своей новинки.

Производитель уверяет, что этот автомобиль превзойдет Haval H6, который сейчас является настоящим бестселлером на авторынке Поднебесной. Также он отметил, что автомобили F-серии разработаны специально для молодого поколения автолюбителей.

Размеры у Haval F5 точно такие же, как у Hyundai Tucson. На кроссовер установили 1,5-литровый двигатель, мощность которого составляет 170 лошадиных сил. Также есть вариант с 2,0-литровым на 197 лошадиных сил. Возможен как передний, так и полный привод.

В базовой комплектации идут 6 подушек безопасности, есть электронный ручной тормоз, помощь при спуске и подъеме, большой сенсорный экран мультимедийного центра,  а также 17-лдюймовые колесные диски.  

В России начнут производить Haval F5 только в 2019 году. А собирать кроссовер будут на Тульском заводе.


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