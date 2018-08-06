LADA Vesta по итогам июля признана бестселлером в России

Отечественная модель снова стала самым востребованным предложением на авторынке РФ. На это указывают данные, озвученные в накануне выпущенном пресс-релизе компании «АвтоВАЗ».

Производитель сообщил, что в июле реализовал в России 8 991 экземпляр модели LADA Vesta. Спрос на отечественную машину показал прирост в 39% в сравнении с результатом годичной давности.

На втором месте в рейтинге бестселлеров авторынка России расположились KIA Rio и его кроссхэтч-версия Rio X-Line. Вместе они набрали 7 801 продажу, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

На третьем месте расположилась модель LADA Granta с результатом в 7 559 реализованных машин с отрицательным трендом в 7%. На четвертой позиции оказался Hyundai Solaris, продажи которого составили в июле 5 351 автомобиль. Спрос на эту модель в России «просел» на 23%. Замыкает пятерку Hyundai Creta с результатом в 5 309 реализованных машин с «плюсом» в 66%. Последняя модель остается самым продаваемым кроссовером в России уже несколько месяцев.

Среди производителей транспорта в России самые высокие показатели продаж по итогам июня зафиксированы у компании «АвтоВАЗ». Она реализовала за прошлый месяц 29 389 машин с «плюсом» в 11%. На втором месте расположился южнокорейский бренд KIA с результатом в 18 508 с приростом в 14%. Данный показатель сделал марку лидером среди иномарок в РФ. На третью позицию стала Hyundai, июльские продажи которой составили 14 364 машины с «плюсом» в 20%.

Иван Головин