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| | В Воронеже заметили необычную наклейку «Ш» на внедорожнике

В Воронеже заметили необычную наклейку «Ш» на внедорожнике

Сегодня, 12:20

На улицах Воронежа был замечен внедорожник с весьма необычной наклейкой. В нестандартном стиле выполнен знак «Ш».

Наклейка, расположенная на запасном колесе внедорожника, необычна тем, что надпись выполнена в виде таблицы окулиста. То есть первая строчка написана крупными буквами, следующая – мельче и так до конца. В начале водителя вежливо просят притормозить, дабы избежать аварии, затем идет текст, в котором описывается как бы происходящая авария, а уже в самом низу описываются мысли владельца автомобиля после случившегося столкновения. Там уже о вежливости и речи не идет. Водителей обзывают далеко не самыми приятными словами.

Поэтому лучше не проверять свое зрение по такой «таблице». Лучше это делать в кабинете окулиста.


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