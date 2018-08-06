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| | Варламов: «Дураки и дороги встретились в Челябинске»

Варламов: «Дураки и дороги встретились в Челябинске»

Сегодня, 10:01

YouTube-блогер Илья Варламов раскритиковал планы южноуральских градостроителей. Он посвятил этой теме целый видеоролик, который назвал «Дураки и дороги встретились в Челябинске».

Варламов считает, что план постройки подземных переходов в центре Челябинска не разгрузит поток транспорта, а наоборот, осложнит ситуацию. По мнению блогера, даже если на некоторых участках дорог города увеличится средняя скорость движения транспорта, то на соседних светофорах будут собираться еще большие пробки.

Отметим, что будущие подземные переходы в Челябинске ранее критиковали и другие урбанисты. Они считают, что такая организация движения усложнит жизнь маломобильным гражданам, а также негативно скажется на малом бизнесе.

Некоторые считают, что планы градостроителей станут пустой тратой денег. К слову, на реорганизацию движения планируется потратить 750 млн рублей.


Юлия Романова
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