В Архангельске у ТРЦ «Макси» прошло яркое дрифт-шоу

Вчера, 5 августа, на парковке ТРЦ «Макси» прошло дрифт-шоу «Формула 29 Дрифт». Мероприятие посетило множество любителей дрифта – водители и зрители.

В заездах участвовали профессионалы из Санкт-Петербурга. Также свое мастерство продемонстрировали местные гонщики. Фотографии и видео с места действия были опубликованы в интернете.

Множество людей делились в сети приятными впечатлениями о дрифт-шоу. Однако нашлись и те, кому не понравилось ночное мероприятие.

Жильцы соседних домов пожаловались на шум. Дело в том, что поздним вечером 4 августа на парковке у ТРЦ «Макси» прошли тренировочные заезды гонщиков.

Юлия Романова