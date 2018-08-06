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| | В Архангельске у ТРЦ «Макси» прошло яркое дрифт-шоу

В Архангельске у ТРЦ «Макси» прошло яркое дрифт-шоу

Сегодня, 09:32

Вчера, 5 августа, на парковке ТРЦ «Макси» прошло дрифт-шоу «Формула 29 Дрифт». Мероприятие посетило множество любителей дрифта – водители и зрители.

В заездах участвовали профессионалы из Санкт-Петербурга. Также свое мастерство продемонстрировали местные гонщики. Фотографии и видео с места действия были опубликованы в интернете.

Множество людей делились в сети приятными впечатлениями о дрифт-шоу. Однако нашлись и те, кому не понравилось ночное мероприятие.

Жильцы соседних домов пожаловались на шум. Дело в том, что поздним вечером 4 августа на парковке у ТРЦ «Макси» прошли тренировочные заезды гонщиков.


Юлия Романова
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