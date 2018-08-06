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| | Новый Mercedes-Benz GLE обзаведется подвеской от S-Class

Новый Mercedes-Benz GLE обзаведется подвеской от S-Class

Сегодня, 13:27

В главной дизайн-студии Mercedes-Benz был презентован новый кроссовер Mercedes-Benz GLE. Новинку обустроили гидропружинной подвеской, взятой от Mercedes-Benz S-Class, с помощью которой появилась возможность управлять всеми колесами по отдельности и настраивать жесткость амортизаторов.

Система E-Active Body Control считается более современной модификацией подвески Magic Body Control, которая получила гидроаккумуляторы и мощные сервоприводы. Помимо того, новый Mercedes-Benz GLE обзавелся механизм Curve Control, которая призвана противодействовать кренам. Еще новинку оснастят базовой пассивной подвеской с адаптивными амортизаторами и пневматическими опорами.

 

Интерьер новинки характеризуется 3-спицевым рулем и мультимедийной установкой MBUX двумя дисплеями. До России новинка доберется в 2019 году.


Дмитрий Павличко
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