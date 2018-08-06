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| | В салоне затонувшего под Липецком автобуса никого не оказалось

В салоне затонувшего под Липецком автобуса никого не оказалось

Сегодня, 08:32

Вчера, 5 августа, под Липецком в водохранилище затонул автобус. Позднее оказалось, что в салоне транспортного средства не оказалось пассажиров.

Вчера вечером стало известно об аварии, произошедшей недалеко от Липецка. По предварительным данным, пассажирский автобус ехал на по трассе и внезапно съехал на обочину, после чего оказался в Матырском водохранилище.

Сообщается, что пожилой водитель потерял управление, в результате чего автобус пробил бетонное ограждение. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

 

Спасатели УГПСС обыскали салон транспортного средства и никого там не нашли. Доставать автобус со дна водохранилища планируется сегодня.


Юлия Романова
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