В салоне затонувшего под Липецком автобуса никого не оказалось

Вчера, 5 августа, под Липецком в водохранилище затонул автобус. Позднее оказалось, что в салоне транспортного средства не оказалось пассажиров.

Вчера вечером стало известно об аварии, произошедшей недалеко от Липецка. По предварительным данным, пассажирский автобус ехал на по трассе и внезапно съехал на обочину, после чего оказался в Матырском водохранилище.

Сообщается, что пожилой водитель потерял управление, в результате чего автобус пробил бетонное ограждение. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Спасатели УГПСС обыскали салон транспортного средства и никого там не нашли. Доставать автобус со дна водохранилища планируется сегодня.

Юлия Романова