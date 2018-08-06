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| | Воронежцев рассмешила «четкая» LADA Priora

Воронежцев рассмешила «четкая» LADA Priora

Сегодня, 07:13

На днях в Воронеже на парковке около одного из торговых центров был замечен автомобиль LADA Priora. Он был настолько занижен, что кузовом практически касался асфальта.

Один из воронежцев не упустил шанс и выложил фотографию «четкой» LADA Priora в социальной сети. Эту ситуацию жители города уже бурно обсудили. На снимке также видно, что номера на автомобиле стоят липецкие.

Воронежцы не понимают, зачем владелец LADA Priora такое сделал со своим автомобилем. Ведь при первой же попавшейся яме машина сломается, и ее придется вести в автосервис. А учитывая то, какие в городе дороги, автомобиль уже должен был стать там частым гостем.


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