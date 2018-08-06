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| | Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке РФ

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке РФ

Сегодня, 08:00

Автоэксперты исследовали сегмент SUV на вторичном авторынке России в период с января по июнь текущего года. В результате был составлен ТОП-10 внедорожников с пробегом на рынке РФ за первые шесть месяцев 2018 года.

По итогам первых пяти месяцев текущего года в России было приобретено 548 000 внедорожников с пробегом, в результате продажи сегмента SUV на вторичном рынке выросли на 7%. Возглавила ТОП-10 моделей SUV отечественная LADA 4x4, несмотря на падение продаж на 5% до 44 100 машин.

Второе место в рейтинге занял Chevrolet Niva с приростом в 5% до 33 600 машин. Тройку лидеров замкнула Toyota RAV4, продажи которой на вторичном рынке выросли на 8% до 19 300 единиц. Следом в рейтинге оказалось две модели от Nissan: X-Trail и Qashqai. Первый кроссовер разошелся с тиражом в 15 900 шт., что на 13% больше показателей прошлого года, а прирост второго составил 15% до 15 800 единиц.

Следом в рейтинге моделей SUV на вторичном авторынке России оказался Renault Duster. Продажи поддержанной модели выросли на 28% до 13 400 авто. За ним с падением продаж на 1% до 13 200 машин оказалась Honda CR-V. В период с января по июнь 2018 года на вторичном рынке было продано 13 100 Mitsubishi Outlander, что на 14% больше. Замыкают ТОП-10 моделей SUV Volkswagen Tiguan и KIA Sportage. Продажи первого выросли на 30% до 10 500 шт., а второго на 21% до 10 500 единиц.


Татьяна Рязанская
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