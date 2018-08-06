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| | Toyota Corolla возглавила ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года в России

Toyota Corolla возглавила ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года в России

Сегодня, 07:00

Эксперты составили рейтинг наилучших автомобилей 2018 года, которые предлагаются на российском авторынке. При разработке перечня специалисты принимали во внимание такие качества автомобилей, как надежность, хорошая управляемость, безопасность и удовлетворенность покупателей.

В перечне лидирует японский седан Toyota Corolla, который отличается просторным салоном, высокой надежностью моторов и недорогим обслуживанием. Следом расположился Audi A4 с хорошей управляемостью и комплектом систем безопасности.

 

 

 

ТОП-3 закрывает премиальный японский седан Toyota Camry, который водители любят за удобство, надежность и неприхотливость. В ТОП-5 вошли Subaru Forester и BMW X3. Первый характеризуется экономичностью, надежностью, наличием современных защитных систем и простотой в управлении. Второй отличается хорошей управляемостью, современными технологиями и динамикой.


Дмитрий Павличко
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