Toyota Corolla возглавила ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года в России

Эксперты составили рейтинг наилучших автомобилей 2018 года, которые предлагаются на российском авторынке. При разработке перечня специалисты принимали во внимание такие качества автомобилей, как надежность, хорошая управляемость, безопасность и удовлетворенность покупателей.

В перечне лидирует японский седан Toyota Corolla, который отличается просторным салоном, высокой надежностью моторов и недорогим обслуживанием. Следом расположился Audi A4 с хорошей управляемостью и комплектом систем безопасности.

ТОП-3 закрывает премиальный японский седан Toyota Camry, который водители любят за удобство, надежность и неприхотливость. В ТОП-5 вошли Subaru Forester и BMW X3. Первый характеризуется экономичностью, надежностью, наличием современных защитных систем и простотой в управлении. Второй отличается хорошей управляемостью, современными технологиями и динамикой.

Дмитрий Павличко