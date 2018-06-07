Rolls-Royce покинул главный дизайнер

В отставку уходит Джайлс Тейлор, который выступал в роли главного дизайнера компании Rolls-Royce последние шесть лет. Пока не ясно, кто займет место специалиста.

Британский люксовый бренд Rolls-Royce сменяет главного дизайнера, так как нынешний специалист Джайлс Тейлор решил уйти из компании. В пресс-релизе британской марки говорится, что топ-менеджер будет искать альтернативные деловые интересы. В сообщении бренда также говорится, что в ближайшее время будет назван преемник Джайлса Тейлора.

Джайлс Тейлор работал в Rolls-Royce с 2012 года. Он стал одним из авторов новой концепции, в которой разрабатывается экстерьер новых моделей марки. Кроме того, специалист стал одни из создателей нового Phantom, концептуального Vision Next 100 и вседорожника Cullinan. Пока нет данных о том, какой деятельностью топ-менеджер будет заниматься, когда уйдет из компании.

За свою карьеру Джайлс Тейлор успел поработать в PSA Group и Jaguar. В британской компании он трудился 14 лет, после чего перешел в Rolls-Royce.

Недавно общественность увидела серийный Rolls-Royce Cullinan. Модель является первым кроссовером британского бренда, и на данный момент считается одним из самых роскошных SUV в мире. Пятидверный полноприводный вседорожник оснащается мотором 6.75 V12 с двумя нагнетателями. Он выдает мощность 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Для агрегата предусмотрена 8-АКПП ZF. Такой же двигатель используется в новом Phantom.

Иван Головин