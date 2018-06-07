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| | Майские продажи Renault выросли на 11%

Майские продажи Renault выросли на 11%

Сегодня, 11:50

В соответствии с информацией, которой поделились эксперты «АВТОСТАТ», российские продажи Renault за май 2018 года достигли отметки в 12 128 экземпляров, что на 11% выше показателей годичной давности. За пять месяцев текущего года дилеры реализовали 57 277 автомобилей бренда (+18%).

Отмечается, что Renault числится на четвертой позиции среди всех автомобилестроителей в РФ с рыночной долей в 8,3%. Стоит сказать, что хитом продаж французской марки за последний весенний месяц считается популярный кроссовер Renault Duster (3521 единица, +2%). Второе место досталось хэтчбэку Renault Sandero (2 934 штуки, +13%). ТОП-3 закрывает Renault Kaptur (2 829 шт., +6%). Реализация седана Renault Logan достигла отметки в 2 506 авто (+16%).

По словам представителей Renault, спрос на автомобили компании можно объяснить обширным модельным рядом кроссоверов и полноприводных машин. В феврале нынешнего года Renault запускает в РФ новый глобальный кроссовер C-класса, сборку которого наладят на московском заводе бренда. Еще стоит сказать, что развитие Renault в России обусловлено широкой сетью дилеров, которых насчитывается около 150.


Дмитрий Павличко
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