В России предложили выдавать "ГАЗель" и 70 000 рублей многодетным семьям

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов обратился к президенту РФ Владимиру Путину за одобрением своей инициативы выдавать ежемесячные гранты в размере 70 000 рублей многодетным семьям. Отмечается, что под такими специалист имел в виду семьи, на содержании которых находится от восьми детей.

Специалист отметил, что семьям, воспитывающим восемь и более детей больше все необходима материальная поддержка государства. В России таких семей эксперты насчитали около 6 000.

Именно поэтому инициатива Крупнова заключается в том, чтобы государство ввело в отношении таких семей президентские гранты, предусматривающие ежемесячные выплаты в размере 70 000 рублей. Такие средства по словам Крупнова, должен выделять федеральный бюджет, а за год такая сумма достигнет отметки в 5 000 000 000 рублей.

Помимо материальной помощи, Крупнов предлагает предоставлять многодетным семьям 11-местную «ГАЗель». Также по мнению специалиста, многодетные родители должны быть освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а главы регионов должны поставить такие семьи на специальный учет.

Дмитрий Павличко