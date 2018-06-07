Lamborghini выпустит конкурента Porsche Panamera

Итальянцы рассматривают возможность выпуска новой модели Lamborghini, которая войдет в ту же нишу, что и Porsche Panamera. Об этом сообщил портал «Колёса.ру».

Стефано Доминикали, исполнительный директор Lamborghini рассказал, что руководство компании планирует продажи четвертой модели. Она будет представлять собой машину класса Gran Turismo с схемой компоновки салона 2+2.

Топ-менеджер не стал подробно рассказывать о новом автомобиле от Lamborghini, но точно известно, что он не будет электрокаром, и что машина может получить полный привод. Точные сроки начала продаж новинки господин Доминикали не смог озвучить, но, скорее всего, по его словам, она выйдет на рынок после 2024 году.

В 2014 году в Париже итальянцы показали концептуальный заднемоторный гибрид Lamborghini Asterion в формате купе. Им движут атмосферный мотор 5.2 V10 и три электродвигателя. Вместе они выдают мощность 910 л.с. По словам экспертов, не стоит исключать вероятность того, что подобная силовая установка будет использована на новой модели Lamborghini, которая станет конкурентом Porsche Panamera, Ferrari Portofino и GTC4Lusso.

Предыдущая модель Gran Turismo от Lamborghini вышла в свет полвека назад. Речь идет о 320-сильном 400GT с компоновкой салона 2+2.

Иван Головин