Воронежцы назвали отмазки для любителей «индивидуальной» парковки

Жители Воронежа продолжают обсуждения действий местных автомобилистов, паркующих свой транспорт в неположенных местах. В соцсетях появился новый снимок, который вызвал споры у пользователей интернета.

Один из жителей Воронежа опубликовал в интернете фотографию, на которой запечатлен автомобиль Audi, припаркованный прямо на тротуаре одного из дворов на юго-западе столицы Черноземья. На снимке можно увидеть, что черный универсал в пешеходной зоне явно мешает проходу.

Воронежцы, комментируя фотографию, назвали действия автомобилиста «индивидуальной» парковкой. Некоторые жители города спокойно отнеслись к увиденному, и считают, что пешеходам ничего не стоит обойти автомобиль. Тем не менее, основная масса воронежцев считает, что наглая парковка в городе стала слишком частым явлением, на которое нельзя закрывать глаза.

Один из пользователей интернета с иронией перечислил ходовые «отмазки» для водителя Audi: «Он никому не мешает», «Кругом полно места», «Он спешил, у него жена рожает», «Вы просто завидуете, потому что у вас машины нет».

Иван Головин