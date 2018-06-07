Власти ФРГ обязали Audi отозвать на сервис 60 000 дизельных автомобилей

Власти ФРГ обратились к немецкой люксовой марке Audi с требованием отозвать около 60 000 дизельных автомобилей. Причиной отзыва названы возможные махинации с выбросами вредных веществ.

Отзыв затронет модели Audi A6 и Audi A7, обустроенных 3 –литровыми турбодизелями. 33 000 отзываемых авто продано в Германии, остальные машины за рубежом. Компании Audi предъявили обвинение в том, что ее инженеры внедрили в автомобили ПО, благодаря которому занижались показатели выбросов вредных веществ. В текущем году немецкие правоохранители провели несколько обысков в офисах и предприятиях компании.

Следует напомнить, что в 2015 году появилась информация, что концерн Volkswagen использует на своих машинах специальные системы, снижающие показатели вредных выбросов в ходе тестов. Так как бренд Audi является частью автоконцерна, то и он попала под подозрение.

Дмитрий Павличко