Yema начала продажу обновленного «клона» Haval H6

Китайский бренд Yema приступил к реализации обновленного кроссовера T80, который является «клоном» Haval H6. Паркетник получил ряд доработок, несмотря на то, что вышел на китайский рынок только прошлом году.

Стоит отметить, что помимо внешности Haval H6 паркетник Yema T80 получил интерьер в стиле Mercedes-Benz GLA. Обновленная версия кроссовера получила новый турбодвигатель объемом 2.0 литра, который генерирует до 204 лошадиных сил. В качестве трансмиссии был предложен «робот» с двойным сцепление.

На китайском рынке Yema T80 2019 года будет представлен только в переднеприводном исполнении, которое пользуется особой популярностью в стране. Рестайлинговый паркетник получил ряд внешних доработок и расширенный список систем безопасности.

Базовая комплектация Yema T80 2019 модельного года обойдется в 109,8 тысяч юаней или 1 060 000 рублей. Максимальная версия в Китае предлагается за 129,8 тысяч юаней или 1 200 000 рублей.

Татьяна Рязанская