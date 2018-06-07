Воронежцы восхитились нестандартным ремонтом "ГАЗели" под дождем

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети "ВКонтакте" обнародовали фотографию мужчины, который под дождем ремонтировал свою «ГАЗель». Местных жителей привел в восторг поступок воронежца.

Интересен тот факт, что мужчина был голым по пояс и одет только в одни шорты. Автор снимка отметил, что воронежский водитель решил починить свою «ГАЗель» любой ценой, невзирая на неблагоприятные погодные условия.

Воронежцев восхитила самоотверженность водителя, который несмотря на дождь принялся чинить автомобиль. Граждане отметили, что мужчина вышел на улицу в дождь для ремонта своего авто, а не отлежался на диване в ожидании хорошей погоды. Такие действия только приветствуются горожанами.

В комментариях подметили, что если автомобиль кормит всю семью мужчины, то можно и под дождем ее починить. Также автору снимка посоветовали помочь мужчине, а не снимать его.

Дмитрий Павличко