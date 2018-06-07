«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал
| | Воронежцы восхитились нестандартным ремонтом "ГАЗели" под дождем

Воронежцы восхитились нестандартным ремонтом "ГАЗели" под дождем

Сегодня, 08:12

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети "ВКонтакте" обнародовали фотографию мужчины, который под дождем ремонтировал свою «ГАЗель». Местных жителей привел в восторг поступок воронежца.

Интересен тот факт, что мужчина был голым по пояс и одет только в одни шорты. Автор снимка отметил, что воронежский водитель решил починить свою «ГАЗель» любой ценой, невзирая на неблагоприятные погодные условия.

Воронежцев восхитила самоотверженность водителя, который несмотря на дождь принялся чинить автомобиль. Граждане отметили, что мужчина вышел на улицу в дождь для ремонта своего авто, а не отлежался на диване в ожидании хорошей погоды. Такие действия только приветствуются горожанами.

В комментариях подметили, что если автомобиль кормит всю семью мужчины, то можно и под дождем ее починить. Также автору снимка посоветовали помочь мужчине, а не снимать его.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Нарисованный Путин не спас воронежскую
Нарисованный Путин не спас воронежскую "ГАЗель" от пробок

В одном из городских сообществ Воронежа бурно обсуждают «ГАЗель» с самым вежливым президентом. Тюнингованный автомобиль сфотографировали в пробке, которая…

В Воронеже автолюбитель выпрашивает лайки машиной с «дьявольскими» номерами
В Воронеже автолюбитель выпрашивает лайки машиной с «дьявольскими» номерами

Вчера на страницах городских сообществ Воронежа обнародовали фотографию премиального японского внедорожника Toyota Land Cruiser с номерами «е666е», которые…

В Воронеже замечен автомобиль «Охотников за привидениями»
В Воронеже замечен автомобиль «Охотников за привидениями»

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети «ВКонтакте» появился снимок необычного автомобиля «Волга». Примечательно, что на кузове автомобиля…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости