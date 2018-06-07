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| | Государство приобрело автомобилей и спецтехники на сумму 44 500 000 000 рублей

Государство приобрело автомобилей и спецтехники на сумму 44 500 000 000 рублей

Сегодня, 07:56

В прошлом году в рамках государственных закупок чиновники истратили из бюджета 44 500 000 000 рублей, направленных на покупку автомобилей и специальной техники. Такой информацией поделились обозреватели специализированных изданий.

Прежде всего стоит отметить, что техника закупалась для федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов (44-ФЗ), а также для компаний с участием государства и частных организаций, исполняющих госзаказы (223-Ф3). В рамках 223-Ф3 государство закупило 8 223 экземпляра, потратив на это 17 600 000 000 рублей. В рамках 44-Ф3 приобрели 23 489 единицы транспорта, выделив на это 26 970 000 000 рублей. Следует сказать, что лидерами по госзакупкам стали такие российские бренды, как «КАМАЗ», «УАЗ», «ГАЗ» и «АвтоВАЗ», что обусловлено требованиями по локализации производства автомобилей в РФ.

 

Год назад уже сообщалось об итогах госзакупок машин по 44-Ф3. Тогда большую часть машин покупали силовые структуры, а первенство завоевали такие модели, как LADA Granta, Chevrolet Niva, УАЗ «Патриот» и Volkswagen Polo. Такие покупки обошлись бюджету в 4 500 000 000 рублей.


Дмитрий Павличко
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