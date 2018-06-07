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| | В августе Volkswagen остановит выпуск некоторых моделей

В августе Volkswagen остановит выпуск некоторых моделей

Сегодня, 07:33

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил об остановке производства некоторых моделей в августе. Причиной таких действий стал новый экологический стандарт WLTP, который вступает в силу 1 сентября.

На данный момент в Европе действует экостандарт NEDC (New European Driving Cycle). На смену ему придет новый WLTP, который является более точным при подсчете вредных выхлопов, поскольку проверка проводится во время реальной езды, а не в лабораторных условиях.

Чтобы соответствовать новому стандарту компании Volkswagen необходимо сертифицировать более 200 моделей. Для этого авто необходимо испытать и получить удовлетворительную оценку.

Герберт Дисс, руководитель бренда, уточнил, что отделы по сертификации будут работать почти круглые сутки, чтобы клиенты не почувствовали дефицита машин. Соответственно в приоритете самые популярные модели, поэтому авто с низким уровнем продаж временно снимут с производства и постепенно получит сертификат WLTP.


Татьяна Рязанская
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РИА ВладТайм
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