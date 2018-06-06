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| | Не подарили, а заработала: Названы автомобили Яны Рудковской

Не подарили, а заработала: Названы автомобили Яны Рудковской

Вчера, 22:42

Успешная блондинка Яна Рудковская часто делится в соцсетях фотографиями своей роскошной жизни. Известный продюсер позирует в прекрасном доме, в автомобилях и даже в частном самолете. Многих поклонников интересует, какие авто предпочитает российская телеведущая.

Светская львица может похвастаться отменным вкусом во всем, не исключая автомобилей. Первой машиной Яны была спортивная Honda с правым расположением руля. Интересно, что она также стала первым авто, на котором Рудковская попала в аварию. Второй машиной известной телеведущей стал BMW 320i. При этом автомобили ей не подарили, а она заработала на них сама.

Через некоторое время у известной блондинки появился Mercedes-Benz SL. У Яны было несколько автомобилей немецкой марки Porsche. Сначала продюсер приобрела себе родстер Porsche Boxster, а затем – Porsche 911 Carrera. С последним связана интересная история: супруг Яны поспорил с ней, что она не сможет ездить на таком автомобиле в условиях российского холода и на таких дорогах. Однако она успешно проездила целую зиму на немецком спорткаре и выиграла спор. Продюсер четыре года использовала спортивный кроссовер Porsche Cayenne Turbo S, после чего решила сменить его на Range Rover Vogue. На момент покупки, по словам Яны, стоимость этого авто составляла 5 миллионов рублей. 

Последние пять лет Рудковская и вся её семья ездят на машинах марки Mercedes-Benz. Яна использует роскошный Mercedes-Benz S-Class в кузове W222, её дети ездят на микроавтобусе Mercedes-Benz Viano, а муж – на Mercedes-Benz GL-Class. Также у Рудковской есть брутальный Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen), который она просто обожает. Яна даже придумала ему прозвище – она называет автомобиль «Легенваген». Машина мечты Рудковской – это роскошный Mercedes-Maybach. Телеведущая объясняет, что в личном авто она проводит довольно много времени – от 3 до 6 часов в день, поэтому для неё очень важно, чтобы в его салоне было комфортно.


Юлия Романова
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РИА ВладТайм
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