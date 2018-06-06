McLaren выпустит экстремальную версию суперкара 570S

Британцы выпустят самый скоростной вариант «младшего» суперкара 570S. Автомобиль обзаведется облегченной конструкцией и 600-сильным мотором.

Накануне разработчики показали первое тизерное изображение задней части экстремального McLaren 570S. Ожидается, что автомобиль назовут 570LT и оснастят силовой установкой мощностью более 600 л.с.

Тизерное изображение указывает на то, что самый быстрый McLaren 570S получит облегченные колесные диски, а также модернизированные аэродинамические элементы. На визуализации новинки не видно выхлопных патрубков. Это указывает на то, что машину оснастят улучшенной выпускной системой, выведенной наверх. Такой схемой британцы добьются снижения веса суперкара и другого звучания модели.

Ожидается, что моторный отсек суперкара McLaren 570LT займет модернизированный агрегат 3.8 V8 с двойным турбонаддувом. На стандартном 570S этот двигатель выдает мощность 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Машина набирает первую «сотню» за 3,4 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 328 км/ч.

Презентация суперкара McLaren 570LT состоится нынешним летом. Автомобиль выйдет лимитированным тиражом в 500 единиц. Стоимость новинки неизвестна.

Иван Головин