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| | McLaren выпустит экстремальную версию суперкара 570S

McLaren выпустит экстремальную версию суперкара 570S

Сегодня, 18:55

Британцы выпустят самый скоростной вариант «младшего» суперкара 570S. Автомобиль обзаведется облегченной конструкцией и 600-сильным мотором.

Накануне разработчики показали первое тизерное изображение задней части экстремального McLaren 570S. Ожидается, что автомобиль назовут 570LT и оснастят силовой установкой мощностью более 600 л.с.

Тизерное изображение указывает на то, что самый быстрый McLaren 570S получит облегченные колесные диски, а также модернизированные аэродинамические элементы. На визуализации новинки не видно выхлопных патрубков. Это указывает на то, что машину оснастят улучшенной выпускной системой, выведенной наверх. Такой схемой британцы добьются снижения веса суперкара и другого звучания модели.

Ожидается, что моторный отсек суперкара McLaren 570LT займет модернизированный агрегат 3.8 V8 с двойным турбонаддувом. На стандартном 570S этот двигатель выдает мощность 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Машина набирает первую «сотню» за 3,4 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 328 км/ч.

 

 

 

Презентация суперкара McLaren 570LT состоится нынешним летом. Автомобиль выйдет лимитированным тиражом в 500 единиц. Стоимость новинки неизвестна.


Иван Головин
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РИА ВладТайм
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