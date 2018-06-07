В Красноярске представят новый LADA Vesta Cross

7 июня текущего года в Красноярске в новом автоцентре «Лада Центр», расположенным на улице Партизана Железняка, 25, пройдет официальная презентация нового LADA Vesta Cross. Уже завтра горожане получат возможность оценить и провести тест-драйв машины LADA, вобравшей в себя классический тип кузова, уникальное оформление и вседорожные параметры.

Данное мероприятие включает в себя демонстрацию свойств LADA Vesta Cross и развлекательную программу. Гости мероприятия смогут в ходе презентации угоститься мороженым и напитками, посмотреть мастер-классы инструментального мастерства, рисования песком и разукрашиванием авто, а также поучаствовать в розыгрыше популярного смартфона Samsung Galaxy S8. Кроме того, посетители получат возможность записать на тест-драйв нового LADA Vesta Cross.

Нужно сказать, что сначала на российский рынок выйдет базовое исполнение LADA Vesta Cross, под капотом которого разместится 1,6-литровый 106-сильный мотор, работающий в тандеме с механической трансмиссией. За эту версию россияне выложат от 763 900 рублей. В списке опций этой версии числятся четыре эйрбэга, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с 4,3-дюймовым экраном и 17-дюймовые колесные диски.

Также россияне смогут купить и модификацию с 1,8-литровым двигателем с отдачей в 122 лошадиные силы, который функционирует в паре с МКПП и обойдется от 788 900 рублей. Такая машина оснащается камерой заднего обзора, мультимедийной установкой с навигатором, USB, Bluetooth и обогревом задних кресел.

Дмитрий Павличко