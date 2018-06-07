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| | Хэтчбек KIA Ceed GT получит скромный мотор

Хэтчбек KIA Ceed GT получит скромный мотор

Сегодня, 04:00

Предполагалось, что автомобиль получит высокопроизводительный агрегат, однако теперь сообщается, что новый хэтчбек KIA Ceed GT будет оснащаться 200-сильным мотором.

Сейчас самая мощная версия хэтчбека KIA Ceed выдает мощность 140 л.с. Движет ею 1,4-литровая установка T-GDI. Недавно стало известно, что автомобиль проектируется в версии GT. Ожидалось, что он будет оборудован дефорсированным мотором 2.0 модели i30 N, но по последним данным, автомобиль получит турбированный 1.6 тягой 200-203 л.с.

По некоторым данным, корейцы решили выделить новый KIA Ceed GT среди остальных машин семейства не высокой мощностью мотора, а тем, как он будет вести себя на дороге. Звучит многообещающе, так как в разработке машины принимает участие Альберт Бирман. Ранее этот специалист по автомобильным подвескам работал главным конструктором подразделения BMW M.

Пока непонятно, как новый KIA Ceed GT будет соперничать со своими конкурентами. К примеру, VW Golf GTI имеет под капотом 245-сильный агрегат, и для машин такого класса данный мотор уже считается скромным. Тем не менее, на рынке имеются 205-сильные пятидверные Renault Megane GT или Peugeot 308 GT, с которыми новый KIA Ceed GT сможет конкурировать.

 

 

 

 

 

Более мощный KIA Ceed корейцы делать не намерены. Вероятно, они рассчитывают на модель i30 N, у которой есть версии с 250- и 275-сильным моторами. Новый Ceed GT дебютирует в 2019 году. Скорее всего его представят в марте в Женеве.


Иван Головин
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РИА ВладТайм
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