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| | В сети рассекретили новый внедорожник Suzuki Jimny

В сети рассекретили новый внедорожник Suzuki Jimny

Сегодня, 08:00

Японская машиностроительная компания Suzuki представила свой новый внедорожник Suzuki Jimny в рамках закрытой презентации для представителей крупных автоцентров Японии. На просторах интернета уже обнародовали фотографии, сделанные в ходе данного мероприятия.

При просмотре фотографий, попавших в сеть можно увидеть, что у новинки осталось угловатое оформление, круглые головные фары и определенная радиаторная решетка. Интересно, что внедорожник получил короткие передние и задние свесы, благодаря которым увеличатся углы въезда и съезда.

В подкапотном пространстве машины разместился 3-цилиндровый 660-кубовый мотор с мощностью в 54 лошадиных сил. Также предусмотрены 1,2-литровый 90-сильный двигатель и 111-сильный 1-литрвоый агрегат. Они работают в паре с системой полного привода.

 

 

 

В салоне нового Suzuki Jimny следует выделить пересмотренную переднюю панель, переработанную панель управления, другой блок управления климат-контролем и современная мультимедийная установка с большим сенсорным дисплеем. Премьера новинки состоится в обозримом будущем, а на рынок внедорожник выйдет к концу 2018 года.


Дмитрий Павличко
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