В России снова приостановлена сборка Chevrolet Niva

Российско-американское предприятие «GM-АВТОВАЗ» остановило выпуск своих автомобилей 4 июня. Это произошло во второй половине дня из-за недопоставленных комплектующих одним из поставщиков завода. Данная информация озвучена пресс-центром компании.

В пресс-релизе «GM-АВТОВАЗ» уточняется, что невзирая на остановку конвейера, дилеры получают автомобили в обычном режиме. В компании не уточнили, когда производство возобновится.

Нынешняя недопоставка комплектующих является уже третьей для «GM-АВТОВАЗ» в нынешнем году. В первый раз конвейер по выпуску модели Chevrolet Niva остановился 4 апреля, а запустился 11 числа того же месяца. Второй раз это произошло 25 мая и продлилось до 30 числа того же месяца.

За первые пять месяцев текущего года модель Chevrolet Niva разошлась по России в количестве 11 982 единиц. Данный показатель практически идентичен результату годичной давности. При этом, по итогам мая кроссовер был продан тиражом 2 302 экземпляра, что на 5% меньше в годовом сравнении. Сейчас Chevrolet Niva продается в России по цене от 608 000 рублей.

Иван Головин