KIA Rio в мае сохранил лидерство на рынке РФ

В мае 2018 года корейский автомобиль на российском рынке разошелся тиражом в 8 857 единиц, что на 10% больше, чем за такой же период прошлого года. По словам экспертов, данный автомобиль продемонстрировал лучшие показатели за последний весенний месяц.

Второе место в рейтинге досталось российской LADA Granta, которая в мае продали в количестве 8 486 экземпляров. ТОП-3 замыкает LADA Vesta (7 673 штук).

В первой пятерке разместились Hyundai Solaris (6 467 ед., +12%) и Hyundai Creta (5 759 шт., +37%), ставший лидером отечественного рынка в сегменте кроссоверов. Первая десятка представлена немецким Volkswagen Polo (5 257 ед., +34%), российский универсал LADA Largus (3 778 шт., +45%), Renault Duster (3 521 шт., +2%), KIA Sportage (3 018 ед., +34%) и LADA XRAY (2 991 шт., +4%).

Следует сказать, что суммарный объем российских продаж за мая нынешнего года составил 147 525 экземпляров (+18%). За период с января по мая текущего года сбыт новых машин достиг отметки 692 870 штук (+20%).

Дмитрий Павличко