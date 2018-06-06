«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

В Сеть попали фото, доказывающие причастность Украины к крушению Boeing 777 Латвия и НАТО продолжают «войну» против России Наталья Гулькина из группы «Мираж» выбирала себе зуб микрофоном Вместо Бузовой: Харламов готовит дуэт с Киркоровым Полчища огромных крыс атаковали петербуржцев у метро «Рыбацкое» Бородина поиграла с голодной дочерью в ресторан «Ушла ко мне»: Стас Барецкий объявил о романе с экс-супругой Сергея Шнурова Матильдой Похож – не похож: Павел Воля сравнил себя и Тильду Суинтон УАЗ поднял цены на все модели на 10-18,5 тыс. рублей Футбольный фан из Германии приедет на ЧМ-2018 на тракторе Свиридова «утерла нос» Пугачевой своими большими заработками Предприниматель продает на аукционе жизнь в Красноярске
| | KIA Rio в мае сохранил лидерство на рынке РФ

KIA Rio в мае сохранил лидерство на рынке РФ

Сегодня, 16:08

В мае 2018 года корейский автомобиль на российском рынке разошелся тиражом в 8 857 единиц, что на 10% больше, чем за такой же период прошлого года. По словам экспертов, данный автомобиль продемонстрировал лучшие показатели за последний весенний месяц.

Второе место в рейтинге досталось российской LADA Granta, которая в мае продали в количестве 8 486 экземпляров. ТОП-3 замыкает LADA Vesta (7 673 штук).

В первой пятерке разместились Hyundai Solaris (6 467 ед., +12%) и Hyundai Creta (5 759 шт., +37%), ставший лидером отечественного рынка в сегменте кроссоверов. Первая десятка представлена немецким Volkswagen Polo (5 257 ед., +34%), российский универсал LADA Largus (3 778 шт., +45%), Renault Duster (3 521 шт., +2%), KIA Sportage (3 018 ед., +34%) и LADA XRAY (2 991 шт., +4%).

 

Следует сказать, что суммарный объем российских продаж за мая нынешнего года составил 147 525 экземпляров (+18%). За период с января по мая текущего года сбыт новых машин достиг отметки 692 870 штук (+20%).


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Hyundai Creta в феврале возглавил рейтинг самых популярных SUV
Hyundai Creta в феврале возглавил рейтинг самых популярных SUV

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) разработали рейтинг февральских хитов продаж SUV-сегмента на российском авторынке. Лидером выступает корейский…

KIA Rio назван наиболее продаваемым авто в РФ
KIA Rio назван наиболее продаваемым авто в РФ

Корейский седан KIA Rio назван специалистами наиболее востребованным автомобилем среди россиян в 2017 году. Дилеры продали 96 689 экземпляров, что на 10% выше…

LADA Vesta впервые добилась звания российского бестселлера
LADA Vesta впервые добилась звания российского бестселлера

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе нынешнего года российская модель LADA Vesta стала самым популярным автомобилем на рынке РФ.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости