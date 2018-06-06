Обновленный минивэн Hyundai H-1 появился в России

Рестайлинговый микроавтобус Hyundai H-1 доступен в России по предзаказу. Накануне производитель озвучил подробности автомобиля и рублевый прайс транспортного средства.

Стоимость базового обновленного Hyundai H-1 в России составляет 2 079 000 рублей. За максимальную комплектацию микроавтобуса в РФ придется выложить 2 389 000 рублей. Внешность обновленного Hyundai H-1 изменилась благодаря иным осветителям и решетке радиатора. Кроме того, уже для базового микроавтобуса уже предусмотрены: передние подушки безопасности для водителя и пассажира, кондиционер, обогреваемый руль, передние кресла с подогревом, стереосистема с шестью громкоговорителями и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Моторный отсек обновленного Hyundai H-1 занимает дизельный мотор. В зависимости от степени форсировки его производительность составляет 136 или 170 л.с. Пару агрегату в первом случае составляет 6-МКПП. Более мощная версия мотора комплектуется 5-АКПП. Микроавтобус предлагается в России в комплектациях Active, Family и Business.

Hyundai H-1 подготовлен к эксплуатации в условиях дорог и климата в России: батареи повышенной емкости, обогреваемые зеркала, руль и кресла, автоматически блокируемый задний дифференциал, фары проекционного типа.

Иван Головин