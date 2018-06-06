Массовые поставки машин Aurus для ФСО начнутся в конце 2018 года

Массовые поставки автомобилей российского премиального бренда Aurus для служебных необходимостей сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) запланированы на конец текущего года. Об этом проинформировали обозреватели специализированных порталов, ссылаясь на свои источники.

По словам источника, пока будут поставлять три модели, а именно лимузин и седан Aurus Senat и минивэн Arsenal. Стоит отметить, что на лимузине Aurus Senat ездит российский президент Владимир Путин. Также источник сообщает, что поставки внедорожников Aurus Commendant намечена на 2020 год. По информации Дениса Мантурова, руководителя Минпрмоторга РФ, данный внедорожник должен стать наиболее массовым авто в модельном ряду бренда, а его создание инженеры закончат к концу 2019 года.

Проект «Кортеж» предусматривает разработку премиальных авто, предназначенных для российской правящей элиты, в основу которых ляжет Единая модульная платформа (ЕМП). Под капот машины получат гибридную установку, состоящую из 8-цилиндрового двигателя и электромотора, работающего с производительным аккумулятором.

Дмитрий Павличко