Воронежцев рассмешил «Жигуль» после «зомби-апокалипсиса»

Жители Воронежа обсуждают в соцсетях очередное фото необычного автомобиля. Накануне в интернете появился снимок отечественного седана, внешность которого рассмешила общественность.

Речь идет о фотографии автомобиля ВАЗ-21099. Он стал достоянием общественности, так как воронежцы запечатлели его и показали в соцсетях. Машина выглядит так, словно вернулась из «зомби-апокалипсиса»: транспортное средство явно попало в ДТП, однако горожане не посочувствовали ему, а высмеяли седан.

По уточнению автора фотографии, автомобиль был запечатлен в Воронеже на улице Матросова. На снимке видно, что машина имеет повреждения. Кроме того, по непонятным причинам у автомобиля в разные цвета окрашены двери, и ни один из них не совпадает с основным цветом кузова седана. Также «Жигуль» после «зомби-апокалипсиса» лишен бамперов, у него разбито лобовое стекло и погнута крыша. В кадре видно, что машина стоит наполовину на дороге, а другая ее половина находится на проезжей части. Возможно, ее водитель искал свидетелей ДТП, а в это время воронежцы насмехались над его неприятностью в соцсетях.

Иван Головин